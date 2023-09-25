Россияне удерживают в Черном море два ракетоносителя с 12 "калибрами"
По состоянию на 25 сентября на боевом дежурстве в Черном море находятся семь российских кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Общий залп составляет до 12 "калибров".
В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном – тоже один. Ракетоносителей нет ни в одном из морей.
Фото: ВМС
Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.
- Вечером 24 сентября российские военные вывели на боевое дежурство в Черное море малый ракетный корабль "Буян-М" с 8 "калибрами".
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