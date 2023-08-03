Россияне удерживают в Черном море два ракетоносителя
По состоянию на 3 августа на боевом дежурстве в Черном море находятся 11 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Ракетоносители снаряжены 12 "калибрами".
В Азовском море находятся три вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет.
В Средиземном море противник удерживает восемь кораблей, среди которых два ракетоносителя. Общий залп – до 24 "калибров".
Фото: пресс-служба ВМС
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил, почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
- 2 августа оккупанты удерживали в Черном море сначала один ракетоноситель, а затем вывели второй.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.92
Покупка 36.92Продажа 37.54
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное