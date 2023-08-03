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Россияне удерживают в Черном море два ракетоносителя

3 августа, 2023 четверг
10:11
Война с Россией

По состоянию на 3 августа на боевом дежурстве в Черном море находятся 11 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Ракетоносители снаряжены 12 "калибрами".

В Азовском море находятся три вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет.

В Средиземном море противник удерживает восемь кораблей, среди которых два ракетоносителя. Общий залп – до 24 "калибров".

Фото: пресс-служба ВМС

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил, почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.

  • 2 августа оккупанты удерживали в Черном море сначала один ракетоноситель, а затем вывели второй.
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