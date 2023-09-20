Россияне удерживают в Черном море 8 кораблей, среди них есть ракетоноситель
На 20 сентября российские военные держат на боевом дежурстве в Черном море восемь вражеских кораблей. Среди них один ракетоноситель с 8 "калибрами"
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении.
Также в Азовском и Средиземном море русские террористы удерживают по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.
- По состоянию на утро 19 сентября российская армия на боевом дежурстве в Черном море держала 4 корабля, ракетоносители "калибров" отсутствовали.
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