Россияне удерживают в Черном море 8 кораблей, среди них есть ракетоноситель

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении.

Также в Азовском и Средиземном море русские террористы удерживают по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.