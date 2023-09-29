Россияне удерживают в Черном море 7 кораблей, среди них 2 ракетоносителя

Об этом пишут ВМС ВСУ.

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 14 ракет.

Также в Азовском и Средиземном море русские террористы удерживают по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.