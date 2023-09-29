Россияне удерживают в Черном море 7 кораблей, среди них 2 ракетоносителя
По состоянию на 08:00 российские террористы удерживают на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей. Среди них 2 ракетоносителя с 14 "калибрами"
Об этом пишут ВМС ВСУ.
Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 14 ракет.
Также в Азовском и Средиземном море русские террористы удерживают по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.
- Напомним, что 28 сентября российские террористы вывели в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель "Циклон". Его снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр".
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