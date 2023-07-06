Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Согласно сообщению, в Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море дежурят 8 русских кораблей, среди них один ракетоноситель. На нем может быть до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил, почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря , хотя имеет для этого технические возможности.

"Противник имеет технические возможности наносить ракетные удары с акватории Средиземного моря. Дальность пуска ракет - около 1500 км, что позволяет их применение по объектам в южных регионах нашего государства. В то же время это может вызвать нежелательный для России международный резонанс в связи с необходимостью захода кораблей во внутренние воды (других стран - ред.) и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО", - сказал Громов.

Фото: пресс-служба ВМС