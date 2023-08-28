Россияне удерживают в Черном море 6 кораблей, среди них ракетоноситель
По состоянию на 28 августа на боевом дежурстве в Черном море находятся шесть вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Общий залп составляет до 4 ракет.
В Азовском море находится один русский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море дежурят 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 24 ракет.
Фото: пресс-служба ВМС
Стоит отметить, что ночью Воздушные силы уничтожили 2 из четырех "калибров", выпущенных из фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.
- За прошедшие сутки оккупанты вывели в Черное море фрегат "Адмирал Эссен", общий залп составлял 8 ракет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.73 Покупка 37.73Продажа 38.62
- EUR Покупка 40.95Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное