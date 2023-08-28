Россияне удерживают в Черном море 6 кораблей, среди них ракетоноситель

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Общий залп составляет до 4 ракет.

В Азовском море находится один русский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море дежурят 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 24 ракет.

Фото: пресс-служба ВМС

Стоит отметить, что ночью Воздушные силы уничтожили 2 из четырех "калибров", выпущенных из фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.