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Россияне удерживают в Черном море 6 кораблей, среди них ракетоноситель

28 августа, 2023 понедельник
10:17
Война с Россией

По состоянию на 28 августа на боевом дежурстве в Черном море находятся шесть вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Общий залп составляет до 4 ракет.

В Азовском море находится один русский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море дежурят 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 24 ракет.

Фото: пресс-служба ВМС

Стоит отметить, что ночью Воздушные силы уничтожили 2 из четырех "калибров", выпущенных из фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

  • За прошедшие сутки оккупанты вывели в Черное море фрегат "Адмирал Эссен", общий залп составлял 8 ракет.
Новости
Украина
Чорное море
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