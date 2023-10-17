Россияне удерживают в Черном море 4 корабля: среди них ракетоноситель
Российские оккупанты по состоянию на утро вторника, 17 октября, удерживают на боевом дежурстве в Черном море 4 корабля: среди них один носитель крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
Общий залп составляет до четырех ракет.
В то же время в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, ракетоносители отсутствуют. В Средиземном море дежурят два российских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигает 8 ракет.
Фото: ВМС ВСУ
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать.
- 16 октября россияне удерживали на боевом дежурстве в Черном море 5 кораблей. Среди них был один ракетоноситель "калибров".
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