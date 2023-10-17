Россияне удерживают в Черном море 4 корабля: среди них ракетоноситель

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Общий залп составляет до четырех ракет.

В то же время в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, ракетоносители отсутствуют. В Средиземном море дежурят два российских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигает 8 ракет.

Фото: ВМС ВСУ

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать.