Россияне удерживают в Черном море 4 корабля, ракетоносители отсутствуют

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

В Азовском море находится четыре вражеских корабля, в Средиземном море – один. Ракетоносители среди них отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому каналу к Азовскому морю совершили 26 судов, из них 3 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 6 судов, из них 1 – в направлении пролива Босфор.

Фото: ВМС ВС Украины