Россияне удерживают в Черном море 4 корабля, ракетоносители отсутствуют
По состоянию на утро 19 сентября российская армия на боевом дежурстве в Черном море держит 4 корабля: ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.
В Азовском море находится четыре вражеских корабля, в Средиземном море – один. Ракетоносители среди них отсутствуют.
За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому каналу к Азовскому морю совершили 26 судов, из них 3 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 6 судов, из них 1 – в направлении пролива Босфор.
Фото: ВМС ВС Украины
- 18 сентября в Черном море на боевом дежурстве находились 6 российских кораблей. В Азовском море было четыре корабля, а в Средиземном один.
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