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Россияне удерживают в Черном море 4 корабля, ракетоносители отсутствуют

19 сентября, 2023 вторник
09:25
Война с Россией

По состоянию на утро 19 сентября российская армия на боевом дежурстве в Черном море держит 4 корабля: ракетоносители "калибров" отсутствуют

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

В Азовском море находится четыре вражеских корабля, в Средиземном море – один. Ракетоносители среди них отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому каналу к Азовскому морю совершили 26 судов, из них 3 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 6 судов, из них 1 – в направлении пролива Босфор.

Фото: ВМС ВС Украины

  • 18 сентября в Черном море на боевом дежурстве находились 6 российских кораблей. В Азовском море было четыре корабля, а в Средиземном один.
Украина
Россия
російська армія
окупанти
Чорное море
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