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Россияне удерживают в Черном море 4 корабля, ракетоносителей нет

6 октября, 2023 пятница
08:41
Война с Россией Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"

По состоянию на утро пятницы, 6 октября, российская армия вывела на боевое дежурство в Черное море 4 корабля. Ракетоносители "калибров" отсутствуют

Об этом сообщают ВМСУ.

"По состоянию на 07:30 в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля", - говорится в сообщении.

В Азовском море находится 1 вражеский корабль, который несет крылатые ракеты "калибр". В то же время в Средиземном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр".

  • 5 октября российские террористы вывели в Черное море на боевое дежурство 5 кораблей. Ракетоносители "калибров" среди них не было.
Украина
російська армія
Чорное море
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