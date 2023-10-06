Россияне удерживают в Черном море 4 корабля, ракетоносителей нет
По состоянию на утро пятницы, 6 октября, российская армия вывела на боевое дежурство в Черное море 4 корабля. Ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщают ВМСУ.
"По состоянию на 07:30 в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля", - говорится в сообщении.
В Азовском море находится 1 вражеский корабль, который несет крылатые ракеты "калибр". В то же время в Средиземном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр".
- 5 октября российские террористы вывели в Черное море на боевое дежурство 5 кораблей. Ракетоносители "калибров" среди них не было.
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