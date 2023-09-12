Россияне удерживают в Черном море 2 ракетоносителя с 16 "калибрами"

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

Между тем, в Азовском и Средиземном море находится по одному вражескому кораблю. Ракетоносители отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 18 судов, из них 2 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 16 судов, из них 7 – в направлении пролива Босфор.

Фото: ВМС ВСУ