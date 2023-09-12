Россияне удерживают в Черном море 2 ракетоносителя с 16 "калибрами"
По состоянию на вторник, 12 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находится десять российских кораблей, среди них – два ракетоносителя, с общим залпом до 16 "калибров"
Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.
Между тем, в Азовском и Средиземном море находится по одному вражескому кораблю. Ракетоносители отсутствуют.
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 18 судов, из них 2 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 16 судов, из них 7 – в направлении пролива Босфор.
Фото: ВМС ВСУ
- 11 сентября в Черном море на боевом дежурстве находились 6 вражеских кораблей. Ракетоносителей среди них не было.
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