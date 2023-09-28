Россияне удерживают в Черном море 2 корабля, ракетоносители отсутствуют
По состоянию на утро 28 сентября российские террористы удерживают в Черном море на боевом дежурстве 2 корабля. Ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
По состоянию на 07:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 российских корабля. В то же время в Азовском море – одно вражеское судно, в Средиземном – также один корабль.
Ракетоносителей нет.
Фото: ВМС ВСУ
- За прошедшие сутки враг держал в акватории Черного моря четыре своих судна, создавая напряженную ситуацию. В то же время, ракетоносителей среди них не было.
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