Россияне удерживают в Черном море 2 корабля, ракетоносители отсутствуют

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

По состоянию на 07:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 российских корабля. В то же время в Азовском море – одно вражеское судно, в Средиземном – также один корабль.

Ракетоносителей нет.

Фото: ВМС ВСУ