Россияне удерживают в Черном море 10 кораблей: ситуация с ракетоносителями
По состоянию на утро 11 сентября россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 10 кораблей. Носителей крылатых ракет типа "Калибр" среди них нет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море дежурит один вражеский корабль, а в Средиземном – два. При этом ракетоносителей нет ни в одном из морей.
Фото: пресс-служба ВМС
Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.
- На выходных в Черном море дежурили 9 вражеских кораблей.
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