Россияне удерживают в Азовском море ракетоноситель "калибров", общий залп - 8 ракет

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Ракетоносители отсутствуют.

В Азовском море находятся 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.

Также в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет.