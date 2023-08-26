Россияне удерживают в Азовском море ракетоноситель "калибров", общий залп - 8 ракет
По состоянию на утро 26 августа в Азовском море на боевом дежурстве у россиян находятся два вражеских корабля. Среди них один ракетоноситель "калибров", общий залп которого до 8 ракет
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Ракетоносители отсутствуют.
В Азовском море находятся 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.
Также в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет.
- В Черном море на 25 августа продолжают находиться 10 кораблей врага. В Азовском море дежурит ракетоноситель, на котором может быть до 8 "калибров".
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