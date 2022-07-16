Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Удары были нанесены не просто по предприятию, а именно по Южмашу, который является частицей моего сердца также. Без боли, без грусти невозможно было это видеть, три человека погибли. Дело в том, что это густо населенный микрорайон и рядом жилые дома, которые были повреждены", – рассказал депутат облсовета.



Максим Курячий добавил, что в этих домах живут южмашевцы, среди которых много пенсионеров.



"Отмечу, что почти 2-3 дня назад состоялся очень удачный запуск ракеты-носителя Vega, которая производится под патронатом и по инициативе Европейского космического агентства. Наш Южмаш и КБ "Южное" принимают участие в изготовлении этой ракеты-носителя, четвертая ступень которой, а именно двигатель, изготовленный на Южмаше. Прошел очень удачный запуск и полезная нагрузка была выведена на орбиту, речь шла о спутниках", - отметил депутат.



Курячий отметил, что россиянам не нравятся такие успехи Украины и они решили отомстить. Также на весь мир известно, что Южмаш в свое время являлся ракетным щитом Советского союза.

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