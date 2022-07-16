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Главная война с Россией Россияне, ударом по Южмашу в Днепре, отомстили за успешный запуск ракеты-носителя Vega, - депутат облсовета Курячий
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Россияне, ударом по Южмашу в Днепре, отомстили за успешный запуск ракеты-носителя Vega, - депутат облсовета Курячий

16 июля, 2022 суббота
16:18
война с Россией

Максим Курячий, депутат Днепропетровского областного совета, военнослужащий ВСУ, отметил, что 13 июля состоялся очень удачный запуск ракеты-носителя Vega, произведенной под патронатом Европейского космического агентства. Южмаш с КБ "Южное" участвуют в изготовлении этой ракеты-носителя

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Удары были нанесены не просто по предприятию, а именно по Южмашу, который является частицей моего сердца также. Без боли, без грусти невозможно было это видеть, три человека погибли. Дело в том, что это густо населенный микрорайон и рядом жилые дома, которые были повреждены", – рассказал депутат облсовета.

Максим Курячий добавил, что в этих домах живут южмашевцы, среди которых много пенсионеров.

"Отмечу, что почти 2-3 дня назад состоялся очень удачный запуск ракеты-носителя Vega, которая производится под патронатом и по инициативе Европейского космического агентства. Наш Южмаш и КБ "Южное" принимают участие в изготовлении этой ракеты-носителя, четвертая ступень которой, а именно двигатель, изготовленный на Южмаше. Прошел очень удачный запуск и полезная нагрузка была выведена на орбиту, речь шла о спутниках", - отметил депутат.

Курячий отметил, что россиянам не нравятся такие успехи Украины и они решили отомстить. Также на весь мир известно, что Южмаш в свое время являлся ракетным щитом Советского союза.

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Днепр
Южмаш
Днепропетровщина
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