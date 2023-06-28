Об этом 28 июня сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Сегодня утром российские оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли с. Куриловка Купянского района. Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном подворье. Сейчас медики борются за ее жизнь", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне накануне нанесли удар по деревне Тимофеевка Богодуховского района. Отмечается, что десятком вражеских мин поврежден частный жилой дом. Без пострадавших.

Также российские войска обстреляли село Волчанские Хутора Харьковской области. Погибли трое мужчин 48, 45 и 57 лет, которые находились у своих домов.

Информация уточняется. На месте работают экстренные службы.