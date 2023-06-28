Россияне вторично ударили по Харьковщине: погибли 3 человека, также ранена пожилая женщина
Утром, 28 июня, российские террористы еще раз ударили по мирному населению. Оккупанты били из РСЗО "Ураган" по Купянскому району на Харьковщине, тяжело ранена 70-летняя женщина. Также оккупанты вторично ударили по региону, погибли три человека
Об этом 28 июня сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Сегодня утром российские оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли с. Куриловка Купянского района. Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном подворье. Сейчас медики борются за ее жизнь", - говорится в сообщении.
Кроме того, россияне накануне нанесли удар по деревне Тимофеевка Богодуховского района. Отмечается, что десятком вражеских мин поврежден частный жилой дом. Без пострадавших.
Также российские войска обстреляли село Волчанские Хутора Харьковской области. Погибли трое мужчин 48, 45 и 57 лет, которые находились у своих домов.
Информация уточняется. На месте работают экстренные службы.
- Во вторник, 27 июня, во время воздушной тревоги русская армия дважды обстреляла Полтавскую область. В Кременчугском районе ранения получил ребенок.
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