Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне вторично ударили по Харьковщине: погибли 3 человека, также ранена пожилая женщина
Обновлено

Россияне вторично ударили по Харьковщине: погибли 3 человека, также ранена пожилая женщина

28 июня, 2023 среда
13:19
Война с Россией

Утром, 28 июня, российские террористы еще раз ударили по мирному населению. Оккупанты били из РСЗО "Ураган" по Купянскому району на Харьковщине, тяжело ранена 70-летняя женщина. Также оккупанты вторично ударили по региону, погибли три человека

Об этом 28 июня сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Сегодня утром российские оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли с. Куриловка Купянского района. Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном подворье. Сейчас медики борются за ее жизнь", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне накануне нанесли удар по деревне Тимофеевка Богодуховского района. Отмечается, что десятком вражеских мин поврежден частный жилой дом. Без пострадавших.

Также российские войска обстреляли село Волчанские Хутора Харьковской области. Погибли трое мужчин 48, 45 и 57 лет, которые находились у своих домов.

Информация уточняется. На месте работают экстренные службы.

  • Во вторник, 27 июня, во время воздушной тревоги русская армия дважды обстреляла Полтавскую область. В Кременчугском районе ранения получил ребенок.
Украина
Харковщина
Читайте также:
Шахтар, Ігор Йовічевіч
27 июня, 2023 вторник
Президент "Шахтера" определился с новым главным тренером команды, - СМИ
Олександр Лукашенко
28 июня, 2023 среда
ISW ответил, как Лукашенко может использовать ЧВК Вагнера
на фото: затриманий інженер, який погодився на співпрацю з РФ
27 июня, 2023 вторник
В Лимане задержан инженер электросетей, который обесточил гражданских и подал энергию оккупантам
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.38
    Продажа 41.26
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
14:00
OPINION
Пригожинский марш на Москву: 10 уроков мятежа
13:58
С начала полномасштабного вторжения россияне полностью разрушили в Украине 184 медучреждения
13:43
На временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины возник дефицит топлива
13:35
Пленный из ЧВК "Шторм z", сформированной из российских зэков, рассказал об огромных потерях наемников
13:33
В результате вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в 7 областях Украины
13:33
В Херсонской области оккупанты запретили оказывать бесплатную медицинскую помощь людям без российского паспорта, - Маляр
13:16
Тарифы на коммунальные услуги в Украине: на сколько увеличатся платежки
13:13
Тарас Креминь
Уполномоченный по защите языка выступил против переименования Запорожья и других населенных пунктов
12:56
Евросоюз ратифицировал Стамбульскую конвенцию
12:44
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
12:44
В Украине ожидается дождь с грозами, однако на юге будет тепло: прогноз погоды на 29 июня от Натальи Диденко
12:32
Зеленский внес законопроект о предоставлении английскому статуса "языка международного общения"
12:29
Обновлено
Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара РФ возросло до 10, ранен 61 человек
12:29
СБУ задержала агента РФ, скорректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня
12:15
"Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?": Резников рассказал, чего ждет от саммита Альянса в Вильнюсе
12:12
Зеленский предложил Раде изменить дату празднования Рождества и Дня защитников и защитниц Украины
12:06
OPINION
Из-за Запорожья Комиссия по стандартам государственного языка должна уйти в отставку
12:05
Автомобили для украинских военных: история немецких волонтеров
11:50
Абитуриенты получили результаты национального мультипредметного теста
11:48
Резников назвал освобождение ВСУ нескольких населенных пунктов только вступлением к большому контрнаступлению
11:45
Удар РФ по Краматорску: среди пострадавших украинская писательница и трое иностранцев
11:21
Эксклюзив
Деоккупация Мелитополя решит дальнейшую судьбу контрнаступления ВСУ, - военный эксперт Дикий
11:06
Обновлено
Европейские игры-2022: Как выглядит медальный зачет
10:47
Обзор
Путин хотел убить Пригожина, Россия противостоит расколу, Украине не хватает живой силы в контрнаступлении. Акценты мировых СМИ 28 июня
10:42
Стало известно, кто заменит Генри Кавила в новом фильме о Супермене
10:34
Петр Порошенко: Конституция – это наш план действий
10:31
Курс валют на 28 июня: стоимость доллара, евро, злотого
10:29
Россияне за сутки обстреляли 11 областей Украины: по меньшей мере 10 погибших и 69 раненых. Ситуация в регионах
10:29
Разведка Британии объяснила, почему Чонгарский мост был жизненно важен для оккупантов
10:23
Президент Литвы Науседа прибыл с визитом в Киев
10:13
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 21-27 июня: фронт трещит по швам
10:12
На межбанке Украины растет спрос и предложение на валюту, - член Совета НБУ Данилишин
10:10
Новым гендиректором Укроборонпрома стал Герман Сметанин
10:06
Путин пытается петлять
10:05
В Южной Корее считают, что ситуация с мятежом Пригожина "полностью не исчерпана"
10:00
Новости компаний
Шанс на победу: как дрон помог найти вражеский танк
09:58
Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России, - NYT
09:50
Япония и ЕС договорились усилить экономическую безопасность из-за рисков со стороны Китая и России
09:39
Дмитрий Кулеба
Пригожин слишком быстро сдался, деморализующий эффект не успел проникнуть в российские окопы в Украине, - Кулеба
09:36
Литва приобрела для Украины два ЗРК NASAMS
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV