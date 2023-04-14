Россияне ударили управляемыми авиабомбами по предприятию на пограничье Черниговщины
Днем 14 апреля российская оккупационная армия ударила управляемыми авиабомбами по предприятию на пограничье Черниговской области. Есть раненый
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе. В результате удара есть разрушение зданий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, один работник предприятия получил ранение.
В настоящее время на месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС.
- 13 апреля оккупанты попали управляемыми авиабомбами в школу на Херсонщине, в результате чего один человек погиб, другой был ранен.
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