Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе. В результате удара есть разрушение зданий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, один работник предприятия получил ранение.

В настоящее время на месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС.