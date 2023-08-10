Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: двое раненых
Обновлено

Россияне ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: двое раненых

10 августа, 2023 четверг
09:35
Война с Россией

Ночью российские террористы нанесли удар по поселку Кондрашовка Купянского района. В результате атаки ранены два человека

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью около полуночи в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полночь враг нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой ФАБ-250. В результате повреждено здание горсовета.

В 07:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. Пока информация о пострадавших не поступала.

"За прошедшие сутки россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов", - добавили в сообщении.

Харківщина

Фото: МВД Украины

Также под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двуречная, Масютовка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Позже МВД Украины сообщило , что утром 10 августа в результате массированного обстрела возник пожар в жилом секторе Купянска. Также вблизи 5-этажки занялся частный гараж и автомобиль. На время прибытия спасателей площадь пожара составляла 20 кв.

Харківщина

Фото: МВД Украины

  • 9 августа местные власти призвали жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться из-за увеличения интенсивности и хаотичности российских обстрелов.
Украина
Россия
російська армія
Харковщина
Читайте также:
Лукашенко
9 августа, 2023 среда
Ситуация хуже, чем когда-либо: в ЕС вспомнили о фальсификации выборов в Беларуси и жестких репрессиях
9 августа, 2023 среда
В Минобороны опровергли информацию ISW о рейде ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области
9 августа, 2023 среда
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 60 пострадавших
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.71
    Продажа 41.56
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
10 августа
09:30
Власти РФ пытаются посилить цензуру, запугивают россиян об использовании VPN, - британская разведка
09:13
Ночью ВСУ уничтожили 7 "шахедов"
09:10
Силы обороны имели частичный успех вблизи Урожайного и Старомайорского, закрепляются недалеко от Бахмута
09:05
Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов на фронте, - CNN
08:56
Обновлено
В Ровенской области в результате атаки вражеских дронов разрушена нефтебаза, в Киевской и Хмельницкой областях работала ПВО
08:49
марш белорусской оппозиции в Варшаве
На годовщину фальсификации выборов в Беларуси оппозиция совершила марш в польской Варшаве
08:48
Обновлено
Число погибших в результате вражеского удара по Запорожью 9 августа возросло до трех
08:47
Эксклюзив
Оккупанты во время запусков КАБов по Херсонщине уронили три бомбы на собственные подразделения, - Гуменюк
08:47
С 11 августа на украинских дорогах заработают еще 50 камер автофиксации нарушений ПДД
08:28
"Пропагандирует гомосексуализм и противоречит морали": в Ливане запретили фильм "Барби"
08:20
Обновлено
Россия за сутки войны потеряла 580 военных, 16 танков и вертолет, - Генштаб ВСУ
08:09
Алексей Данилов
Ни один человек еще не внесен в реестр олигархов из-за войны в Украине, - Данилов
08:03
OPINION
Дискуссия о "Родине-матери" заставляет переоценить советскую литературу
08:02
ЗАЭС потеряла питание из основной высоковольтной линии, станция на грани очередного блекаута
07:05
Ежедневно через гуманитарный коридор в Сумской области из России в Украину переходят 170-200 человек, - Верещук
07:00
"Арис" - "Динамо": где и когда смотреть матч киевлян в Лиге конференций
06:49
Снят по истории жизни главной героини: вышел трейлер украинского фильма "Я, Нина"
06:24
Ким Чен Ын
Лидер КНДР призвал армию держать силы готовыми к бою
06:16
Недалеко от оккупированного Севастополя были слышны взрывы: минобороны РФ говорит об атаке БПЛА
05:59
Вагнеровцы могут вернутся из Беларуси в РФ: в ISW назвали причину
05:40
Обновлено
В Москве раздавались взрывы и возник пожар: власти сообщают об атаке дронами
04:50
Украина открыта для переговоров, но Путин не отказывается от имперских амбиций, - госдеп США
03:44
В Эквадоре убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио
03:16
Шторм в Норвегии разрушил дамбу на самой большой реке страны: эвакуированы тысячи человек
02:20
Президент США подписал указ об ограничении технологических инвестиций в Китай
01:52
Взорвавшийся под Москвой завод участвовал в разработке новейшего бомбардировщика, – росСМИ
01:24
"Славия" – "Днепр-1": где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
01:11
ВАКС на 2 месяца продлил меру пресечения Коболеву
00:56
В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры
00:32
Правительство утвердило размеры ежемесячных доплат защитникам на время войны
00:28
Канада ввела новые санкции против Беларуси к годовщине псевдовыборов Лукашенко
00:08
В прошлом году в РФ произошло рекордное количество взрывов за последнее десятилетие, – СМИ
2023, среда
9 августа
23:45
Обновлено
Лига чемпионов: результаты и расписание всех матчей 3-го раунда квалификации
23:29
Трагически погиб 18-летний украинский боксер. 12 августа он должен был дебютировать на профессиональном уровне
23:26
шпиён
В Германии арестовали военного Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
23:08
Боролись за жизнь 10 дней: умерла 16-летняя херсонка, ранена в результате обстрела окупантов
23:02
Россия объявила в розыск эксминистра обороны Загороднюка и двух генералов ВСУ
22:33
Зеленский подписал закон о цифровизации работы ОСББ
22:21
Обновлено
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 60 пострадавших
22:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 августа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV