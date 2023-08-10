Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью около полуночи в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полночь враг нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой ФАБ-250. В результате повреждено здание горсовета.

В 07:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. Пока информация о пострадавших не поступала.

"За прошедшие сутки россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов", - добавили в сообщении.

Фото: МВД Украины

Также под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двуречная, Масютовка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Позже МВД Украины сообщило , что утром 10 августа в результате массированного обстрела возник пожар в жилом секторе Купянска. Также вблизи 5-этажки занялся частный гараж и автомобиль. На время прибытия спасателей площадь пожара составляла 20 кв.

Фото: МВД Украины