Россияне ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: двое раненых
Ночью российские террористы нанесли удар по поселку Кондрашовка Купянского района. В результате атаки ранены два человека
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Минувшей ночью около полуночи в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полночь враг нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой ФАБ-250. В результате повреждено здание горсовета.
В 07:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. Пока информация о пострадавших не поступала.
"За прошедшие сутки россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов", - добавили в сообщении.
Фото: МВД Украины
Также под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двуречная, Масютовка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.
Позже МВД Украины сообщило , что утром 10 августа в результате массированного обстрела возник пожар в жилом секторе Купянска. Также вблизи 5-этажки занялся частный гараж и автомобиль. На время прибытия спасателей площадь пожара составляла 20 кв.
Фото: МВД Украины
- 9 августа местные власти призвали жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться из-за увеличения интенсивности и хаотичности российских обстрелов.
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