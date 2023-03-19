Россияне ударили с "града" по Каменскому на Запорожье: есть погибшие и раненые

Об этом сообщила Запорожская ОВА,

"Сегодня враг нанес циничный удар по жилому дому в Васильевском районе. Российский "град" унес жизни трех человек в Каменском. Еще двое получили ранения. Им оказывается помощь", - говорится в сообщении.