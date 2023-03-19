Россияне ударили с "града" по Каменскому на Запорожье: есть погибшие и раненые
В воскресенье, 19 марта, россияне обстреляли жилой дом в Каменском на Запорожье. В результате этого три человека погибли, еще двое получили ранения
Об этом сообщила Запорожская ОВА,
"Сегодня враг нанес циничный удар по жилому дому в Васильевском районе. Российский "град" унес жизни трех человек в Каменском. Еще двое получили ранения. Им оказывается помощь", - говорится в сообщении.
- Российские войска в ночь на 18 марта нанесли удар по Запорожью ракетами С-300, повредив жилищный комплекс. Выбито 240 окон, разрушен ресторан. Люди не пострадали.
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