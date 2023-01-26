Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, во время массированной атаки оккупанты ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета, что на Херсонщине, вероятно, приняв его за военный объект.

"Один сотрудник, мужчина 1969 г.р., погиб. Четверо ранены и уже эвакуированы в больницы Кривого Рога. Среди них наш друг - председатель ОТГ Кочубеевки Людмила Костюк", - написал Вилкул.

Он отметил, что женщина находится в одной из больниц Кривого Рога, за ее жизнь борются медики.

26 января российские оккупанті совершил очередную массированную ракетную атаку по Украине. Было выпущено 55 ракет, из которых 47 сбили ПВО.

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