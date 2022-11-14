Россияне ударили ракетой по селу на Запорожье, повреждена линия электросетей
В ночь на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.
"Враг продолжает подлые атаки на свободные земли Запорожья. Этой ночью российские изверги попали ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания повреждена линия электросетей", - написал он.
Остальные разрушения отсутствуют, люди невредимы.
- Вечером 12 ноября оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не сдетонировала.
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