Россияне ударили ракетой по Одесскому району
По территории одной из громад Одесского района вечером в воскресенье, 31 июля 2022 года, нанесен ракетный удар
Об этом сообщили в Facebook в Одесской районной государственной администрации.
"Попали в карьер", - отметили в РГА.
Информация о пострадавших уточняется
- 23 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе.
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