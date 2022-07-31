Россияне ударили ракетой по Одесскому району

Об этом сообщили в Facebook в Одесской районной государственной администрации.

"Попали в карьер", - отметили в РГА.

Информация о пострадавших уточняется

23 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе.

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