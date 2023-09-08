Россияне ударили ракетой по админзданию полиции в Кривом Роге: погиб правоохранитель, 32 пострадавших
В пятницу, 8 сентября, российские оккупанты ударили по админзданию полиции в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате погиб полицейский, еще 32 раненых
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Уже 32 пострадали из-за ракетного прилета в Кривом Роге. Большинство – в состоянии средней тяжести или "удовлетворительны". Впрочем, есть и "тяжелые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки также повреждены 3 админздания. Побиты 7 жилых домов, среди них многоэтажка.
Пожар, возникший в гаражах, локализован.
О количестве травмированных сообщили в Офисе генпрокурора.
По предварительным данным, один человек погиб, 26 травмированы. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Устанавливается точное количество потерпевших.
"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.
Ранее об атаке сообщил министр МВД Игорь Клименко.
"Разрушено одно из админзданий полиции. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов", - написал он.
Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Фото: Игорь Клименко
Кроме того, по словам министра, пострадали еще расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей.
Позже он уточнил , что количество раненых выросло до 25.
О последствиях вражеской атаки поначалу сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов", - говорится в сообщении.
Фото: Сергей Лысак
Отмечается, что огонь охватил находившиеся рядом гаражи.
О взрыве сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.
Отметим, что в воздушных силах в 08:57 объявили ракетную опасность.
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