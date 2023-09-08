Россияне ударили ракетой по админзданию полиции в Кривом Роге: погиб правоохранитель, 32 пострадавших

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Уже 32 пострадали из-за ракетного прилета в Кривом Роге. Большинство – в состоянии средней тяжести или "удовлетворительны". Впрочем, есть и "тяжелые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки также повреждены 3 админздания. Побиты 7 жилых домов, среди них многоэтажка.

Пожар, возникший в гаражах, локализован.

О количестве травмированных сообщили в Офисе генпрокурора.

По предварительным данным, один человек погиб, 26 травмированы. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Устанавливается точное количество потерпевших.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.

Ранее об атаке сообщил министр МВД Игорь Клименко.

"Разрушено одно из админзданий полиции. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов", - написал он.

Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Игорь Клименко

Кроме того, по словам министра, пострадали еще расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей.

Позже он уточнил , что количество раненых выросло до 25.

О последствиях вражеской атаки поначалу сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов", - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Лысак

Отмечается, что огонь охватил находившиеся рядом гаражи.

О взрыве сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Отметим, что в воздушных силах в 08:57 объявили ракетную опасность.