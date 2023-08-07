Ракетный удар РФ по Покровску: количество жертв возросло до 5, среди них спасатель
Вечером 7 августа Россия нанесла удар по городу Покровск Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. По состоянию на 21:24 известно о 5 погибших и 18 раненых
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"5 погибших и 18 раненых - последствия двух ударов по жилым домам в Покровске. По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области". 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", - написал он.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
По состоянию на 20:50 было известно о по меньшей мере одного погибшего человека и 7 раненых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Рашисты нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания", - написал Кириленко.
Фото: телеграмм-канал Павла Кириленко
Согласно первым оперативным данным один человек погиб, 7 ранены, однако количество жертв возросло.
Фото: телеграмм-канал Павла Кириленко
Фото: телеграмм-канал Павла Кириленко
Ранее об ударе рашистов сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте – спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей", – написал он.
"Мы должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", - добавил Зеленский.
- Как сообщил Генштаб ВСУ, в течение суток оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли 2 ракетных и 33 авиационных удара, убив и ранив мирных жителей Украины
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