Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"5 погибших и 18 раненых - последствия двух ударов по жилым домам в Покровске. По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области". 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", - написал он.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

По состоянию на 20:50 было известно о по меньшей мере одного погибшего человека и 7 раненых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Рашисты нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания", - написал Кириленко.

Фото: телеграмм-канал Павла Кириленко

Согласно первым оперативным данным один человек погиб, 7 ранены, однако количество жертв возросло.

Фото: телеграмм-канал Павла Кириленко

Фото: телеграмм-канал Павла Кириленко

Ранее об ударе рашистов сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте – спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей", – написал он.

"Мы должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", - добавил Зеленский.