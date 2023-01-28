Россияне ударили ракетами по жилому кварталу Константиновки Донецкой области, погибли по меньшей мере три человека
28 января российские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу города Константиновка в Донецкой области, по меньшей мере три гражданских погибли, двое - ранены
Об этом глава донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил в telegram.
"Три гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара, нанесенного российскими коккупантами по Константиновке сегодня утром. Россияне стреляли по жилому кварталу, повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили", - написал Кириленко.
Он добавил, что на месте трагедии работают спасатели и правоохранители – помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов.
- 9 января россияне обстреляли город Константиновка и попали в промышленный объект.
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