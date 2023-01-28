Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Россияне ударили ракетами по жилому кварталу Константиновки Донецкой области, погибли по меньшей мере три человека

Россияне ударили ракетами по жилому кварталу Константиновки Донецкой области, погибли по меньшей мере три человека

28 января, 2023 суббота
11:12
Новости

28 января российские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу города Константиновка в Донецкой области, по меньшей мере три гражданских погибли, двое - ранены

Об этом глава донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил в telegram.

"Три гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара, нанесенного российскими коккупантами по Константиновке сегодня утром. Россияне стреляли по жилому кварталу, повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили", - написал Кириленко.

Он добавил, что на месте трагедии работают спасатели и правоохранители – помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Києво-Могилянська академія
28 января, 2023 суббота
В Киево-Могилянской академии запретили использование русского языка
27 января, 2023 пятница
Укрита золотом: в Египте открыли саркофаг с мумией 4300 лет
У місті Златоуст, що у РФ, на узбіччі виявили декілька цинкових трун
28 января, 2023 суббота
В Челябинской области РФ среди города выбросили несколько цинковых гробов
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.6
    Продажа 43.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 января
12:23
В Иерусалиме произошел второй теракт в сутки, известно о двух раненых
12:01
Оккупанты в Мариуполе снесут целый микрорайон под застройку
12:01
OPINION
Путин – никто. И не только для Зеленского
11:59
В Офисе президента обвинили МОК в продвижении человеконенавистнической политики РФ
11:58
Эммануель Макрон
Буду продолжать говорить с РФ, несмотря на критику, - Макрон
11:23
Пытались устроиться в госучреждения на подконтрольных Украине территориях: СБУ задержала коллаборантов из Луганщины
10:53
В Индии истребители Су-30 и Mirage разбились во время учений
10:35
Защита Украины от баллистических ракет: Франция и Италия совместно закажут 700 ракет для ЗРК SAMP/T
10:27
Курс валют на 28 января: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
10:11
За сутки россияне 19 раз обстреляли Херсонщину, два человека погибли, 7 - ранены
10:08
OPINION
О вреде политических назначений
10:06
Президент МОК отреагировал на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия там россиян
09:50
Эксклюзив
Декупация Крыма и Донбасса приведет к изменению режима в РФ, - военный эксперт Притула
09:49
США открыли горячую линию, где можно сообщить о случаях коррупции по помощи Америки Украине
09:42
Эксклюзив
Стойкая оборона Соледара и продолжение обороны Бахмута сорвали планы противника, - военный эксперт Грабский
09:36
Израильский посол заявил, что помощи Украине больше, чем о ней известно
09:29
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
Разведка Британии назвала количество оккупантов, которых 1 января уничтожили ударом по казарме в Макеевке
09:12
Украина может получить истребители от Британии, но после вывода российских войск, - The Telegraph
08:56
Марина Бех-Романчук
Украинская чемпионка завоевала медаль в первом старте легкоатлетического сезона
08:50
Обстрелы Харьковщины: захватчики повредили лицей и частный дом, есть раненый человек
08:41
За сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков, 7 танков, самолет и вертолет
08:30
Украинский боксер одержал 22 победу нокаутом и защитил титул WBC
08:20
Аналитика
БМП Marder
Немецкие БМП наконец-то поедут в ВСУ, и их можно назвать настоящими "утилизаторами" российской легкой бронетехники
08:16
Эксклюзив
На Сватовском и Харьковском направлениях РФ формирует группы из спецназовцев и ищет слабые места в обороне Украины, - военный Федоренко
08:14
Родственников военнопленных попросили не называть фамилии защитников – это усложнит процесс обмена
08:01
OPINION
Юрий Бутусов
Рейтинг самых крупных коррупционных скандалов во власти Зеленского за последние дни
08:00
Далакян - Хименес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца на "Уэмбли"
07:42
В ходе обысков в доме Джо Байдена ФБР кроме секретных документов также изъяли личные блокноты президента, - NBC News
07:25
Жителей Одесщины предупредили об усилении минной опасности из-за шторма в Черном море
07:07
Генштаб: захватчики дальше ведут наступательные действия в трех направлениях, ВСУ отразили атаки вблизи 12 населенных пунктов
06:45
Россияне привезли 800 силовиков в Запорожскую область, - Федоров
06:25
Аналитики ISW назвали направление возможного нового наступления армии РФ
06:00
хакер
Массированная кибератака российских хакеров не нанесла Германии значительного вреда, - правительство
05:42
Хорватия выделит Украине €1 млн на программу ЮНИСЕФ
05:19
Маск снова отложил запуск серийного производства Tesla Cybertruck
04:51
В Киево-Могилянской академии запретили использование русского языка
04:23
США "полным ходом" готовятся "отреагировать" в годовщину вторжения России в Украину
03:55
Министры юстиции стран ЕС обсудили наказание РФ за преступления, совершенные в Украине
03:27
В Челябинской области РФ среди города выбросили несколько цинковых гробов
03:00
В Москве горит самый большой рынок стройматериалов: площадь пожара более 2 тыс. квадратных метров
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV