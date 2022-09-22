Россияне ударили ракетами по вокзалу в Харькове и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами оккупантов, - Братчук
В Харькове россияне нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих ликвидированных военных
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграмме .
"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - подчеркнул он.
- 21 сентября российские оккупанты обстреляли населенные пункты Купянск и Стрелка в Харьковской области, в результате чего пострадали шесть мирных жителей.
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