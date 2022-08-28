Об этом сообщил начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ривненщине", - отметил чиновник.

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"Предварительно, без жертв", - добавил он.

Местом удара россиян Коваль назвал "объект военной инфраструктуры на Сарненщине".

"Уехали на место происшествия. Вернемся с новостями позже", - сказал Виталий Коваль.

Напомним, по информации проекта "Беларускі Гаюн", после 19:00 в небе над Беларусью пять российских самолетов выпускали ракеты по Украине .

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