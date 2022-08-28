Россияне ударили ракетами по военному объекту вблизи Сарн. Предварительно, без жертв
Вечером в воскресенье, 28 августа 2022 года, российская сторона при помощи ракет атаковала окрестности города Сарны Ривненской области
Об этом сообщил начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.
"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ривненщине", - отметил чиновник.
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"Предварительно, без жертв", - добавил он.
Местом удара россиян Коваль назвал "объект военной инфраструктуры на Сарненщине".
"Уехали на место происшествия. Вернемся с новостями позже", - сказал Виталий Коваль.
- Напомним, по информации проекта "Беларускі Гаюн", после 19:00 в небе над Беларусью пять российских самолетов выпускали ракеты по Украине .
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