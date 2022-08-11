Россияне ударили ракетами по центру Харькова
Около 5 утра 11 августа было зафиксировано 4 "прилета" по Харькову. Армия РФ попала во двор жилого дома
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"В 4:28 очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре "прилета", один за другим. Уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе", - сказал он.
Пока информации о травмированных и разрушениях в результате обстрелов нет.
- Вечером 10 августа армия РФ обстреляла общину в Никопольском районе.
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