Россияне ударили ракетами по Сумщине: по меньшей мере 4 человека погибли, еще 6 получили ранения

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере, шесть раненых. Информация о разрушении и повреждении - впоследствии", - подчеркнул он.

Дмитрий Живицкий отметил, что этот взрыв слышали в половине Сумщины и в Сумах.

"Около 5 утра по Краснопольской общине россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, избивали из минометов. Всего 26 приходов", - добавил глава ОВА.

В результате загорелись хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информацию о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняют.

8 июня в Сумской области россияне обстреляли пограничную деревню, было разрушено помещение ГНСУ.

14 июня оккупанты накрыли пограничный пункт огнем из мин и артиллерийских снарядов.

Вечером 15 июня российские вертолеты выпустили 5 ракет по Глухову.

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