Россияне ударили ракетами по Сумщине: по меньшей мере 4 человека погибли, еще 6 получили ранения
В Сумской области 15 июня россияне убили 4 человека, еще 6 ранили, повредили машину и хозяйственное сооружение
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере, шесть раненых. Информация о разрушении и повреждении - впоследствии", - подчеркнул он.
Дмитрий Живицкий отметил, что этот взрыв слышали в половине Сумщины и в Сумах.
"Около 5 утра по Краснопольской общине россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, избивали из минометов. Всего 26 приходов", - добавил глава ОВА.
В результате загорелись хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информацию о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняют.
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