Россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.

"В очередной раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья", - написал он.

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Пострадавших нету.

Он призвал жителей области быть внимательными и осторожными.

Наряды полиции обследуют места прилетов.

Вечером 12 ноября оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не детонировала.

А ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.

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