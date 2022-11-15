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Россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья

15 ноября, 2022 вторник
08:48
война с Россией

Утром 15 ноября войска РФ ударили 4 ракетами по пригороду Запорожья

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.

"В очередной раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья", - написал он.

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Пострадавших нету.

Он призвал жителей области быть внимательными и осторожными.

Наряды полиции обследуют места прилетов.

  • Вечером 12 ноября оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не детонировала.
  • А ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.

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Запорожье
Запорожская область
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