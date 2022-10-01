Россияне ударили ракетами по Одесской области: повреждены здания, промышленный объект и электроподстанция
Оккупанты 1 октября нанесли по Одесской области два ракетных удара "искандерами", повредили здания, гараж, промышленный объект и электроподстанцию
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .
"По Одесской области нанесен ракетный удар! Двумя ракетами, вероятно, "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в заявлении.
Люди в результате российских ракетных ударов не пострадали.
- 30 сентября Россия нанесла 3 ракетных удара по Украине.
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