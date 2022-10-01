Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .

"По Одесской области нанесен ракетный удар! Двумя ракетами, вероятно, "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в заявлении.

Люди в результате российских ракетных ударов не пострадали.

30 сентября Россия нанесла 3 ракетных удара по Украине.

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