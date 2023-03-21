Подробности обстрела сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Были выпущены 3️ управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 по направлению Черного моря. 2 ракеты сбиты силами ПВО. Одна ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата", - отметил Назаров.

Он добавил, что в результате ракетного удара пострадали 4 человека. Трое из них получили легкие ранения взрывной волной, один человек госпитализирован.

Об обстреле написал в телеграмме и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его информации, россияне обстреляли Одессу 4 ракетами. Предварительно – X-59.

"Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а еще две, к сожалению, попали по городу. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря - известно о трех раненых", - написал он.

О том, что украинское ПВО сбило 2 ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Около 19:40 21 марта 2023 г. в небе над Одесчиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря" , – указано в сообщении.

Ранее об обстреле сообщили в Одесской РВА.

"Враг совершил ракетный удар по Одесчине. Вражеские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря. Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, однако есть пострадавшие в результате ракетного удара. По состоянию на 20:40 подразделения ГСЧС локализовали пожар, - добавил начальник Одесского РВА Юрий Крук.