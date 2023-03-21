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Обновлено

Россияне ударили по Одессе ракетами: попали в здание монастыря УПЦ МП, есть раненые

21 мартa, 2023 вторник
22:14
война с Россией

Вечером 21 марта российские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две из четырех ракет сбили силы ПВО, еще две попали по городу

Подробности обстрела сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Были выпущены 3️ управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 по направлению Черного моря. 2 ракеты сбиты силами ПВО. Одна ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата", - отметил Назаров.

Он добавил, что в результате ракетного удара пострадали 4 человека. Трое из них получили легкие ранения взрывной волной, один человек госпитализирован.

Об обстреле написал в телеграмме и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его информации, россияне обстреляли Одессу 4 ракетами. Предварительно – X-59.

"Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а еще две, к сожалению, попали по городу. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря - известно о трех раненых", - написал он.

О том, что украинское ПВО сбило 2 ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Около 19:40 21 марта 2023 г. в небе над Одесчиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря" , – указано в сообщении.

Ранее об обстреле сообщили в Одесской РВА.

"Враг совершил ракетный удар по Одесчине. Вражеские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря. Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, однако есть пострадавшие в результате ракетного удара. По состоянию на 20:40 подразделения ГСЧС локализовали пожар, - добавил начальник Одесского РВА Юрий Крук.

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