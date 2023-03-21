Россияне ударили по Одессе ракетами: попали в здание монастыря УПЦ МП, есть раненые
Вечером 21 марта российские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две из четырех ракет сбили силы ПВО, еще две попали по городу
Подробности обстрела сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Были выпущены 3️ управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 по направлению Черного моря. 2 ракеты сбиты силами ПВО. Одна ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата", - отметил Назаров.
Он добавил, что в результате ракетного удара пострадали 4 человека. Трое из них получили легкие ранения взрывной волной, один человек госпитализирован.
Об обстреле написал в телеграмме и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его информации, россияне обстреляли Одессу 4 ракетами. Предварительно – X-59.
"Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а еще две, к сожалению, попали по городу. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря - известно о трех раненых", - написал он.
О том, что украинское ПВО сбило 2 ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Около 19:40 21 марта 2023 г. в небе над Одесчиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря" , – указано в сообщении.
Ранее об обстреле сообщили в Одесской РВА.
"Враг совершил ракетный удар по Одесчине. Вражеские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря. Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, однако есть пострадавшие в результате ракетного удара. По состоянию на 20:40 подразделения ГСЧС локализовали пожар, - добавил начальник Одесского РВА Юрий Крук.
- Вечером 21 марта российская армия нанесла удар по Часову Яру Донецкой области, в результате чего погибла супружеская пара, повреждено по меньшей мере 15 домов
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.01
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное