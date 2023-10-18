Россияне ударили ракетами по многоэтажке в Запорожье: 2 человека погибли, 4 ранены, трое числятся пропавшими без вести
Ночью 18 октября русская армия совершила 6 ракетных ударов по Запорожью. оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего два человека погибли, 4 ранены, еще трое считаются пропавшими без вести
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Сегодня ночью, в период времени с 01:33 до 01:48, рашистские террористические войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. Тип ракет устанавливается", — написал он.
Малашко отметил, что один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города, вследствие чего повреждены 8 квартир.
Службы провели эвакуацию жителей дома, которым будет предоставлено временное жилье.
Городской голова Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что на месте попадания начата поисково-спасательная операция.
"В настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести. Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома", — написал он.
Куртев отметил, что жителям дома продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости.
Фото: telegram Юрий Малашко
- 15 октября ночью вражеская армия атаковала Запорожье ракетами С-300. Оккупанты попали по окрестностям Запорожья, частично разрушены объекты инфраструктуры, на месте загорелся пожар.
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