Россияне ударили ракетами по многоэтажке в Запорожье: 2 человека погибли, 4 ранены, трое числятся пропавшими без вести

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Сегодня ночью, в период времени с 01:33 до 01:48, рашистские террористические войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. Тип ракет устанавливается", — написал он.

Малашко отметил, что один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города, вследствие чего повреждены 8 квартир.

Службы провели эвакуацию жителей дома, которым будет предоставлено временное жилье.

Городской голова Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что на месте попадания начата поисково-спасательная операция.

"В настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести. Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома", — написал он.

Куртев отметил, что жителям дома продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости.

Фото: telegram Юрий Малашко