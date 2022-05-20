Россияне ударили ракетами по Лозовой в Харьковской области: ранены 7 человек, в том числе ребенок

Об этом информирует в телеграме Суспильне.Харьков со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашту.

"По меньшей мере семь человек, среди которых 11-летний ребенок, ранены в результате ракетного удара по Лозовой на Харьковщине. Снаряд попал в одно из зданий около 15:00. Продолжается тушение пожара и разбор завалов", – сообщил Забашта.

20 мая в результате попадания российской ракеты вспыхнули гаражные боксы в поселке Малая Даниловка Харьковской области.

В течение 19 мая российские оккупанты продолжали обстреливать районы Харьковщины. В селе Циркуны погиб 64-летний мужчина.

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