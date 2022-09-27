Россияне ударили ракетами по Купянску: ранены 5 человек, горела церковная школа и хозяйственная постройка
За прошедшие сутки, 26 сентября, оккупанты обстреляли Купянск, в результате чего пострадали пять человек и начался пожар в церковной школе
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
26 сентября россияне обстреляли Купянск. В результате обстрела загорелась церковная школа, магазин и хозяйственная постройка. Также госпитализировали пять человек. Все они жители Купянского района.
Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко отмечает , что вблизи церковной школы, куда целились оккупанты, не было ни одного военного объекта.
"На видео видно, куда целятся оккупанты и к чему привели эти обстрелы. Горела церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. Никаких военных объектов", - пишет Тимошенко.
Также Олег Синегубов сообщил об обстрелах Первомайского. Там россияне ударили по жилым домам, хозяйственным постройкам, горели автомобили. Кроме того, на месте удара были обнаружены обломки "искандера". В результате обстрела погиб 15-летний ребенок. По данным ГСЧС, под завалами находятся семеро погибших.
В Двуречной 27 сентября утром при обстреле погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, который просто шел на работу. В Волчанске из-за вражеских ударов вспыхнул гаражный кооператив и помещение мясокомбината. Пострадавших нет.
В Харьковском районе в результате обстрела горел дачный дом.
- Укрзализныця возобновила рейсы электропоездов и рельсовых автобусов на деоккупированные территории Харьковщины.
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