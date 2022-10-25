Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что, по предварительной информации, удар по Купянску нанесли ракеты С-300. Также в Двуреченской громаде поврежден жилой дом, произошел пожар. Пострадавших нет.

Кроме того, за сутки россияне обстреляли Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

Отмечают также, что в Золочевской громаде Богодуховского района госпитализировали с ранением 36-летнего тракториста. В Купянском районе госпитализировали трех человек, получивших ранения накануне.

В ночь на 25 октября россияне обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии, а также били по ней дронами.