Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, в некоторых районах города нет воды и электричества
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Он отметил, что в Терновском и частично Покровском районах города исчезли свет и вода. Последствия ракетных обстрелов уже устранены.
Ранее Вилкул сообщил , что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар.
"Ракетный удар по городу! Все – в укрытиях! Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.
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