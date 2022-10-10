Об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что в Терновском и частично Покровском районах города исчезли свет и вода. Последствия ракетных обстрелов уже устранены.

Ранее Вилкул сообщил , что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар.

"Ракетный удар по городу! Все – в укрытиях! Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.