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Обновлено

Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, в некоторых районах города нет воды и электричества

10 октября, 2022 понедельник
12:32
война с Россией Кривой Рог

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что в Терновском и частично Покровском районах города исчезли свет и вода. Последствия ракетных обстрелов уже устранены.

Ранее Вилкул сообщил , что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар.

"Ракетный удар по городу! Все – в укрытиях! Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.

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