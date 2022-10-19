Россияне ударили ракетами по критической инфраструктуре Запорожской области: вспыхнул пожар
Оккупанты в ночь на 19 октября ударили ракетами С-300 по критической инфраструктуре в Запорожском районе, что привело к пожару
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме.
"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С-300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями", - отметил он.
Люди в результате российских обстрелов не пострадали.
- В ночь на 19 октября россияне также обстреляли админздание и подстанцию в Энергодаре Запорожской области, оставив часть города без света и воды.
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