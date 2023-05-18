Россияне ударили ракетами по Константиновке: повреждены частные дома, есть погибшие и раненые
Ночью, 18 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела повреждены частные дома, админздания и магазин, один человек погиб, еще один получил ранения
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Константиновке - 1 человек погиб, 1 ранен. В городе повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 админздания и магазин. Кроме того, накануне враг ударил из "Смерчей" по Удачненской общине - повреждены 2 дома, – говорится в сообщении.
Фото: Донецкая ОВА
Кириленко отметил, что на Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
Также под огонь попала Кураховская община. В селе Остром повреждено исправительное заведение, в Кураховке разрушены 2 дома, в городе Гирнык - еще 1 дом. В Красногоровке снаряды попали по 4 улицам.
"Под обстрелами - район Авдеевского коксохимзавода в Авдеевке и окрестности Очеретинского общества. На Горловском направлении под обстрелами Часов Яр - повреждены четыре дома. На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Звановки, а также Торского, Заречного и окрестностей Лимана", - сообщил Кирилл.
Отмечается, что за сутки количество пострадавших в Донецкой области возросло до 2 погибших и 5 раненых.
- Напомним, за минувшие сутки, 17 мая, в результате обстрелов мирных населенных пунктов Донецкой области погиб человек. Также эксгумирован ребенок, погибший во время временной оккупации.
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