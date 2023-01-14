Россияне ударили ракетами по энергетическим объектам Львовщины и Франковщины
14 января военные РФ обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, также пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области
Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук в своем telegram-канале.
В результате обстрела на территории объекта возник пожар. На место прибыли спасатели.
"По предварительной информации, травмированных и погибших нет. На время тревоги все работники находились в укрытиях. Также для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был раньше времени перекрыт для проезда автомобилей", - говорится в сообщении.
Светлая Онищук также сообщила, что во время воздушной тревоги ПВО сбила две российские ракеты на территории области.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в facebook сообщил, что в результате российских обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры.
"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой", - написал он.
- Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
- Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
- Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
- В субботу, 14 января, россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть города обесточена и в метро остановились поезда.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд десятиэтажного дома и ранены по меньшей мере десять человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное