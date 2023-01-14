Россияне ударили ракетами по энергетическим объектам Львовщины и Франковщины

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук в своем telegram-канале.

В результате обстрела на территории объекта возник пожар. На место прибыли спасатели.

"По предварительной информации, травмированных и погибших нет. На время тревоги все работники находились в укрытиях. Также для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был раньше времени перекрыт для проезда автомобилей", - говорится в сообщении.

Светлая Онищук также сообщила, что во время воздушной тревоги ПВО сбила две российские ракеты на территории области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в facebook сообщил, что в результате российских обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой", - написал он.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

В субботу, 14 января, россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть города обесточена и в метро остановились поезда.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд десятиэтажного дома и ранены по меньшей мере десять человек.

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