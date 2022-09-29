Россияне ударили ракетами по Днепру: 3 человека погибли, повреждены дома и рынок
Оккупанты ночь на 29 сентября ударили по Днепру ракетами, убили 3 человека, ранили 5, в том числе детей, повредили дома, рынок, автобусы и электролинии
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам. На данный момент известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета...» – подчеркнул он.
Также россияне полностью разрушили несколько частных домов. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Есть возможность, что там могут быть и дети. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Пострадали рынок, автобусы, авто и линии электропередачи.
- 28 сентября ПВО ВСУ уничтожило 4 из 5 управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" типа Х-59, выпущенных из российских истребителей по Запорожью и Днепропетровщине.
- Вечером 28 сентября кафиры нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Одна российская ракета была сбита, а другая существенно повредила гражданскую инфраструктуру.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.85
Покупка 40.85Продажа 41.76
-
EUR
Покупка 39.05Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное