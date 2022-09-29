Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам. На данный момент известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета...» – подчеркнул он.

Также россияне полностью разрушили несколько частных домов. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Есть возможность, что там могут быть и дети. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Пострадали рынок, автобусы, авто и линии электропередачи.

28 сентября ПВО ВСУ уничтожило 4 из 5 управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" типа Х-59, выпущенных из российских истребителей по Запорожью и Днепропетровщине.

Вечером 28 сентября кафиры нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Одна российская ракета была сбита, а другая существенно повредила гражданскую инфраструктуру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb