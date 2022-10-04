Россияне ударили ракетами по частному Краматорскому сектору, есть раненые
Оккупанты в ночь на 4 октября обстреляли частный сектор в Краматорске
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Захватчики ударили ракетами по частному сектору. В результате обстрела ранены два человека, повреждены школа и дома.
- 3 октября от рук россиян в Донецкой области погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.
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