Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Двое раненых гражданских, изуродованные Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - написал он.

По его данным, россияне ударили по городу двумя ракетами. Прилет был зафиксирован в 09:10.

"По предварительной информации, обошлось без погибших. Раненым оказывается медицинская помощь в местной больнице", - добавил чиновник.

Фото: Павел Кириленко / Донецкая ОГА