Россияне ударили ракетами по Авдеевке: изуродованы многоэтажки, получили ранения 2 человека
Утром 12 июня российская оккупационная армия ударила ракетами по Авдеевке Донецкой области, в результате чего два человека получили ранения, им оказывают помощь
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Двое раненых гражданских, изуродованные Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - написал он.
По его данным, россияне ударили по городу двумя ракетами. Прилет был зафиксирован в 09:10.
"По предварительной информации, обошлось без погибших. Раненым оказывается медицинская помощь в местной больнице", - добавил чиновник.
Фото: Павел Кириленко / Донецкая ОГА
- За минувшие сутки враг совершил около 25 массированных обстрелов Авдеевки, одна женщина погибла .
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