Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

По его словам, захватчики давят почти с каждого захваченного населенного пункта Луганщины.

"В течение 21 июля ими нанесены два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два - с применением минометов. Постоянным огневым воздействием они хотят сдвинуть наших бойцов с укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донбасса", - заметил Сергей Гайдай.

Иногда россиянам удается приблизиться к украинским позициям настолько, чтобы применить танковый резерв, как это произошло у Верхнекаменки. Вблизи этого населенного пункта постоянно продолжаются бои, ведь россияне пытаются выйти на админграницу Луганщины.

ВСУ 21 июля смогли остановить вражеский штурм с территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Захватчики понесли потери и отошли.

"Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотники. Понимают ли они, за какую именно "Родину" воюют: за "ЛНР", "ДНР" или Россию? Может, за новенькую "ладу" для родителей? За минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны почти каждое село и город, куда вражеское вооружение может достать", - подчеркнул глава ОВА.

21 июля писали, что в Старобельском районе Луганщины россияне принудительно "мобилизуют" мужчин, поэтому те скрываются или уезжают под любым предлогом.

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