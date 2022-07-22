Россияне ударили ракетами и били из авиации, артиллерии и минометов по Луганщине 21 июля
В Луганской области 21 июля россияне 5 раз применили артиллерию, дважды - минометы и нанесли по области два авиационных и два ракетных удара
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .
По его словам, захватчики давят почти с каждого захваченного населенного пункта Луганщины.
"В течение 21 июля ими нанесены два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два - с применением минометов. Постоянным огневым воздействием они хотят сдвинуть наших бойцов с укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донбасса", - заметил Сергей Гайдай.
Иногда россиянам удается приблизиться к украинским позициям настолько, чтобы применить танковый резерв, как это произошло у Верхнекаменки. Вблизи этого населенного пункта постоянно продолжаются бои, ведь россияне пытаются выйти на админграницу Луганщины.
ВСУ 21 июля смогли остановить вражеский штурм с территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Захватчики понесли потери и отошли.
"Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотники. Понимают ли они, за какую именно "Родину" воюют: за "ЛНР", "ДНР" или Россию? Может, за новенькую "ладу" для родителей? За минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны почти каждое село и город, куда вражеское вооружение может достать", - подчеркнул глава ОВА.
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