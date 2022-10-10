Россияне ударили по Житомирщине: повреждена энергетическая инфраструктура

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.

Россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре Житомирщины, отметил глава ОВА.

"Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - добавил он.

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