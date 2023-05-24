Россияне ударили по жилым кварталам Херсонщины: 2 погибших, 3 раненых
За прошедшие сутки, 23 мая, российские военные 64 раза обстреляли Херсонщину. Повреждены жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 3 ранены
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 64 удара и выпустили 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "градов", танков и БПЛА.
Враг обстрелял Херсон 11 раз, выпустив 147 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной инфраструктуры в Бериславском районе", - говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.
Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.
- Напомним, что в Херсонской области из-за вражеских обстрелов без электроснабжения и водоснабжения остаются села Кизомис, Огромное, Первомайское и Разлив Белозерской общины.
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