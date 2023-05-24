Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 64 удара и выпустили 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "градов", танков и БПЛА.

Враг обстрелял Херсон 11 раз, выпустив 147 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной инфраструктуры в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.

Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.