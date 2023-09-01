Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне ударили по жилому кварталу Херсона: погиб гражданский

Россияне ударили по жилому кварталу Херсона: погиб гражданский

1 сентября, 2023 пятница
14:09
Война с Россией

Российская оккупационная армия в пятницу, 1 сентября, обстреляла жилой квартал Херсона, в результате чего погиб гражданский мужчина

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что россияне ударили по городу около 12.50. Из-за атаки РФ по жилому кварталу погиб 34-летний мужчина, находившийся на улице.

  • 31 августа российские войска били по восьми областях Украины. В результате обстрелов поражений пострадали по меньшей мере пять мирных жителей.
Украина
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Давид Арахамія
1 сентября, 2023 пятница
Арахамия заговорил об экстрадиции военнообязанных, незаконно покинувших Украину
Псков, вибухи
30 августа, 2023 среда
Defense Express: Ударом дронами по Пскову было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ
1 сентября, 2023 пятница
Свитолина победила россиянку Павлюченкову и вышла в третий круг US Open
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
1 сентября
15:09
Германия предоставит Украине 10 рефрижераторов для хранения тел погибших военных
15:09
Энергоатом запустил всеукраинский творческий проект для детей "Все будет Украина". Как присоединиться
14:59
Правительство утвердило требования к местам жительства ВПЛ. По всей Украине пройдут проверки
14:34
OPINION
Зеленский идет на выборы. Почему ему можно посочувствовать
14:26
На Луне нашли новый кратер: возможно, это место падения аппарата РФ "Луна-25"
14:11
Послов РФ и Беларуссии пригласили на вручение Нобелевской премии. МИД Украины отреагировал
13:34
Часть Украины с дождями и грозами, местами град: Наталья Диденко о погоде в первые выходные осени
13:29
Глава МОН рассказал о специальной программе обучения украинских детей за границей
13:24
"Криворукие какие-то": ГУР показало, как два вражеских вертолета и самолет не смогли поймать украинский дрон
13:22
Жатва-2023: аграрии намолотили более 33 млн тонн урожая
12:59
СБУ сообщила о подозрении главе центризбиркома РФ за подготовку "выборов" на ВОТ Украины
12:44
Фитнес-тренеру Заволоке, публично оскорблявшему военных в Полтаве, избрали меру пресечения
12:33
Министр рыбхоза Японии извинился за то, что назвал воду с Фукусимы "загрязненной", но отказался увольняться
12:29
На Донетчине из-за обстрелов обесточена шахта, без света - часть абонентов в 6 областях
12:11
Ученые обнаружили, что растения "кричат" от боли и стресса
12:06
Эксклюзив
Более 110 тыс. захватчиков: в ВСУ рассказали, где РФ сосредоточила больше всего сил в Украине
12:00
В России будут искать новые способы для распространения нарративов, недавно утвердившихся для информационной войны, - ГУР
12:00
нафта термінал корабель танкер
Мировые цены на нефть продолжат расти
11:59
Оккупанты в Мелитополе продолжают грабить гаражи якобы для поиска партизан
11:56
Курс валют 1 сентября: цены на доллар, евро, злотый
11:49
В Киеве сообщили о заминировании всех средних школ
11:45
Обновлено
Ночная атака беспилотников на Россию: под Москвой горит завод по производству электроники для ракет
11:36
РФ держит в Черном море два ракетоносителя с 16 "калибрами"
11:20
"Работаем с территории РФ": Буданов об ударе по авиабазе Пскова и уничтожении Ил-76
11:15
"От врага можно ожидать чего-либо": Наев о военных учениях ОДКБ в Беларуси
11:06
В Грузии запустили процедуру импичмента президента Зурабишвили
11:03
За сутки враг обстрелял восемь областей Украины: пять человек ранены
10:46
Обзор
Украина прорвала первую линию обороны россиян, а российские хакеры атаковали планшеты военных ВСУ с информацией о боевых задачах. Акценты мировых СМИ 1 сентября
10:36
Матеуш Моравецкий
Польша требует репарации от Германии за период Второй мировой войны
10:33
Pepsi, Sandora, Snicker, "Агуша" и другие: НАПК обновило перечень международных спонсоров войны
10:23
Обновлено
сирена
В Винницкой области российская ракета попала в частное предприятие, есть раненые
10:20
СБУ задержала снайпера, который по приказу ФСБ готовил покушение на командование ВСУ на Запорожье
10:14
В Украине ограниченно пригодных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ, однако есть нюансы
09:53
Британская разведка рассказала, как россияне пытаются оградить символ оккупации Крыма от атак
09:53
В США из-за массовых угроз сотрудникам избирательной комиссии в 2020 году возбудили 14 дел
09:31
Twitter планирует собирать биометрические данные пользователей о работе и обучении
09:22
Украинские воины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, продолжаются тяжелые бои
09:11
Залужный поздравил украинцев с 1 сентября: знание и культура – это столбы, на которых держится фронт и будет строиться будущее страны
08:43
Обновлено
втрати окупантів
За сутки войны Россия потеряла 470 солдат, 23 танка и 4 дрона
07:59
Дезинфекция в Париже: город пытаются очистить от тигровых комаров, способных переносить вирус Зика и лихорадку денге
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV