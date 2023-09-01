Россияне ударили по жилому кварталу Херсона: погиб гражданский
Российская оккупационная армия в пятницу, 1 сентября, обстреляла жилой квартал Херсона, в результате чего погиб гражданский мужчина
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что россияне ударили по городу около 12.50. Из-за атаки РФ по жилому кварталу погиб 34-летний мужчина, находившийся на улице.
- 31 августа российские войска били по восьми областях Украины. В результате обстрелов поражений пострадали по меньшей мере пять мирных жителей.
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