Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Сегодня в обед российская артиллерия била по Широкой Балке. Оккупанты прицельно ударили по жилому дому. Из-за обстрела ранения получил 3-летний ребенок. Обломками стекла девочке ранило голову", - написал он.

По его данным, ребенка госпитализировали в Херсон, медики оказывают ему помощь.