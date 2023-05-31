Россияне ударили по жилому дому на Херсонщине: ранен трехлетний ребенок
Днем 31 мая российская оккупационная армия ударила по жилому дому в Широкой Балке Херсонской области, в результате чего получил ранение трехлетний ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Сегодня в обед российская артиллерия била по Широкой Балке. Оккупанты прицельно ударили по жилому дому. Из-за обстрела ранения получил 3-летний ребенок. Обломками стекла девочке ранило голову", - написал он.
По его данным, ребенка госпитализировали в Херсон, медики оказывают ему помощь.
- 29 мая в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб мужчина.
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