Об этом написал глава ОВА Александр Старух в телеграме .

"К счастью, после новой ракетной атаки врага, все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание", - отметил он.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев добавил , что на месте прилета работают соответствующие службы. Тех, чей дом пострадал от вражеской атаки, он призвал сообщать по номерам:

15-80 (со стационарных)

(061) 787 15 80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

Ранее об обстреле сообщил Александр Старух .

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются", - подчеркнул он.

Горожан призвали оставаться в укрытиях, потому что вероятны повторные обстрелы.

28 октября оккупанты повредили 14 объектов гражданской инфраструктуры в районе 12 населенных пунктов Запорожской области.

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