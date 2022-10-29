Россияне ударили по Запорожью: повреждена инфраструктура
Российские оккупанты днем 29 октября обстреляли критическую инфраструктуру Запорожья, разрушив промышленное здание
Об этом написал глава ОВА Александр Старух в телеграме .
"К счастью, после новой ракетной атаки врага, все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание", - отметил он.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев добавил , что на месте прилета работают соответствующие службы. Тех, чей дом пострадал от вражеской атаки, он призвал сообщать по номерам:
- 15-80 (со стационарных)
- (061) 787 15 80
- (050) 414 15 80
- (067) 656 15 80
Ранее об обстреле сообщил Александр Старух .
"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются", - подчеркнул он.
Горожан призвали оставаться в укрытиях, потому что вероятны повторные обстрелы.
- 28 октября оккупанты повредили 14 объектов гражданской инфраструктуры в районе 12 населенных пунктов Запорожской области.
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