Россияне ударили по Запорожью: погибли 2 человека, еще одного удалось реанимировать
Вечером 9 августа россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. По последним данным, погибли два человека, еще семь пострадали
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"В первую очередь информация была о трех погибших. К счастью, одно лицо удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции", - написал он в телеграмм-канале.
По информации Клименко, спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании. Полиция поквартирно обошла жилые дома. Погибших или травмированных не обнаружили. Пострадали люди, которые во время прилета находились на улице.
Ранее о трех погибших сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Еще раньше Юрий Малашко сообщил , что в результате ракетного удара разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе города.
Фото: Запорожская областная военная администрация
"Пока известно о 3 погибших гражданских людях, медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Работаем над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста", - написал он.
На удар по Запорожью в телеграмм-канале отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Запорожье. Еще один удар российских террористов. По сей день известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам", - написал он.
О ракетном ударе в 20:14 сообщил в телеграмм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые. Дополнительная информация уточняется", - написал он.
Юрий Малашко добавил , что, по предварительным данным, известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.
Воздушная тревога в Запорожской области 9 августа была объявлена в 19:43. Отбой воздушной тревоги – в 20:23.
- Российская оккупационная армия в среду, 9 августа, обстреляла детский сад в Херсоне. В результате ранен один человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное