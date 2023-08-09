Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В первую очередь информация была о трех погибших. К счастью, одно лицо удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции", - написал он в телеграмм-канале.

По информации Клименко, спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании. Полиция поквартирно обошла жилые дома. Погибших или травмированных не обнаружили. Пострадали люди, которые во время прилета находились на улице.

Ранее о трех погибших сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Еще раньше Юрий Малашко сообщил , что в результате ракетного удара разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе города.

Фото: Запорожская областная военная администрация

"Пока известно о 3 погибших гражданских людях, медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Работаем над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста", - написал он.

На удар по Запорожью в телеграмм-канале отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Еще один удар российских террористов. По сей день известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам", - написал он.

О ракетном ударе в 20:14 сообщил в телеграмм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые. Дополнительная информация уточняется", - написал он.

Юрий Малашко добавил , что, по предварительным данным, известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога в Запорожской области 9 августа была объявлена в 19:43. Отбой воздушной тревоги – в 20:23.