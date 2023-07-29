Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, российская ракета попала по открытой местности. В результате атаки погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.

"Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета", - добавил Куртев.