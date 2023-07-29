Россияне ударили ракетой по Запорожью: двое погибших, один человек ранен
Российская оккупационная армия в субботу, 29 июля, ударила по Запорожью, в результате чего погибли женщина и мужчина, еще один человек получил ранения
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По его словам, российская ракета попала по открытой местности. В результате атаки погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.
"Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета", - добавил Куртев.
- Российские террористы в пятницу, 28 июля, нанесли ракетный удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. В результате атаки пострадали 9 человек.
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